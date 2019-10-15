На месте «землетрясения века» на Урале найдены необычные аномалии

Геофизики УрО РАН обнаружили странные разломы на глубине 150 метров на месте крупнейшего землетрясения на Урале, произошедшего 5 сентября 2018 года в Катав-Ивановске. Оно считается самым сильным в регионе за последние сто лет: магнитуда первых толчков составила 5,6 балла, а последующего - 4,7 балла. Через несколько дней, 19 сентября, произошло новое землетрясение в 4,5 балла. А 26 сентября на месте его эпицентра сошел оползень длиной 800 метров.

Проводя электроразведку рядом с городом старший научный сотрудник лаборатории региональной геофизики института геофизики УрО РАН Аркадий Овчаренко обнаружил подозрительный участок с необычными аномалиями - разломами примерно на глубине 150 метров.

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«Их обнаружили еще зимой, а сейчас удалось окончательно подтвердить их. Точного объяснения им пока нет. Если они тектонические, то боюсь, нас еще ждут испытания. Но они могут быть и рудного характера», - цитирует Овчаренко агентство Ura.ru.

Местные власти решают вопрос о начале буровых работ в районе разломов, чтобы выяснить, представляют ли они опасность.

По словам городского врача-невролога, в Катав-Ивановске после землетрясения до сих пор много психозов, особенно среди детей. Люди скованы страхом. Некоторые жители оставляют документы и вещи первой необходимости рядом с кроватями на случай, если срочно потребуется эквакуироваться.