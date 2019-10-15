Таксист в Новосибирске выкинул из машины мать с двухлетним ребенком: видео

В Новосибирске водитель такси Gett буквально выбросил из машины на асфальт пассажирку с ее двухлетним сыном. Как рассказала пострадавшая Ксения местному порталу NGS.ru, она вызвала машину, чтобы отвезти ребенка в детский сад.

Девушка пояснила, что в таких случаях всегда сверяет номер машины и водителя, и если они не совпадают, в такси она не садится. Однако в этот раз торопилась и пренебрегла своим правилом. Уже оказавшись в салоне и проехав около двух минут Ксения поняла, что за нею приехал не тот водитель, который был указан в профиле. Она стала задавать мужчине вопросы, после которых тот пошел на конфликт.

Затем мужчина заехал в ближайший двор, вышел из машины и выкинул Ксению с сыном на улицу, при этом ударив по затылку. Девушка стала кричать и звать на помощь, при этом она ухитрилась записать происходящее на камеру телефона. Пострадавшая обратилась в полицию и в местный офис Gett. В последнем ей отказали в помощи, сославшись на то, что их головной офис расположен в Москве.