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Делегация США приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

Василиса Морозова
04:36 15.10.2019
Вашингтон планирует урегулировать ситуацию с военное операцией Турции в Сирии переговорами, заявили в Белом доме.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Pete Marovich Consolidated News Photos, Globallookpress

Высокопоставленная делегация США для разрешения ситуации на северо-востоке Сирии по поручению американского президента Дональда Трампа посетит Анкару в ближайшее время, заявили в Вашингтоне.

Представитель администрации США отметил, что введенные Вашингтоном 14 октября санкции будут иметь серьезные последствия, «учитывая слабость турецкой экономики». Как пишет РИА Новости, в Белом доме все же привержены разрешению ситуации переговорным путем.

«Президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее, чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться», - сказал чиновник.

По его словам, Трамп намерен положить конец конфликту и уверен, что «есть шанс добиться режима прекращения огня», то есть окончания операции Турции на северо-востоке Сирии, которую она начала 9 октября.

Американский лидер связался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и «жестко» потребовал от него немедленно остановить военную операцию.

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