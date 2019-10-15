Делегация США приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Сирии

Высокопоставленная делегация США для разрешения ситуации на северо-востоке Сирии по поручению американского президента Дональда Трампа посетит Анкару в ближайшее время, заявили в Вашингтоне.

Представитель администрации США отметил, что введенные Вашингтоном 14 октября санкции будут иметь серьезные последствия, «учитывая слабость турецкой экономики». Как пишет РИА Новости, в Белом доме все же привержены разрешению ситуации переговорным путем.

«Президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее, чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться», - сказал чиновник.

По его словам, Трамп намерен положить конец конфликту и уверен, что «есть шанс добиться режима прекращения огня», то есть окончания операции Турции на северо-востоке Сирии, которую она начала 9 октября.

Американский лидер связался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и «жестко» потребовал от него немедленно остановить военную операцию.