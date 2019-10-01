В России запретят печатать недостоверную информацию на этикетках продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил убрать из законодательства нормы, согласно которым производителям удается обманывать покупателей и вводить их в заблуждение. Речь идет о дезинформирующих надписях на этикетках.

За исполнение поручения проследят профильные ведомства – Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг и Роскачество.

Изменения будут внесены в техрегламент по маркировке пищевой продукции, сообщает РБК. Так, например, чтобы поместить а этикетку такие слова, как «натуральный», «целебный», «природный» и им подобные производителю потребуется документальное подтверждение того, что продукты на самом деле таковыми являются. Сейчас же эти заявляется являются не более чем маркетинговой уловкой, считают в Роскачестве.