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В МЧС дали рекомендации по выживанию во время ДТП

Василиса Морозова
04:14 15.10.2019
При возникновении на дороге опасной ситуации надо сделать все возможное, чтобы не допустить столкновения с другим авто, подчеркнули спасатели.
В МЧС дали рекомендации по выживанию во время ДТП
© Фото: pixabay.com

В МЧС России рассказали о том, как сделать все возможное, чтобы выжить, если при движении на дороге возникла опасная ситуация, которая может привести к аварии.

Спасатели заявили, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать лобового столкновения, потому что при аварии влететь в дерево будет предпочтительнее, чем в другой автомобиль, который летит с большой скоростью. Если водитель видит, что столкновение с другим транспортным средством неизбежно, то нужно постараться как можно быстрее уйти от удара, к примеру, в сторону ограждения, дерева или в кювет. При столкновении с неподвижным предметом удар правым или левым крылом будет хуже, чем всем бампером.

В МЧС порекомендовали водителям и пассажирам в опасных ситуациях постараться не паниковать, а как можно дольше сохранять самообладание, чтобы управлять авто до последней возможности. Перед столкновением необходимо напрячь все мышцы тела и не расслаблять до полной остановки, пишет РИА Новости.

Кроме того, полезным будет вдавиться в сиденье, а руками упереться в руль. Если водитель не пристегнулся, то перед столкновением с препятствием рекомендуется плотно прижаться к рулевой колонке грудью.

Пассажирам на заднем сидении спасатели советуют стремиться упасть на пол, а детей прикрывать собой.

После аварии первым делом необходимо понять, горит ли транспортное средство и не течет ли бензин, в частности при опрокидывании машины. В случае, если двери авто заклинило, машину следует покинуть через окна. Если не выйдет открыть – нужно попытаться разбить тяжелыми предметами. Спасатели отмечают, что даже выбравшись из авто, нужно помнить о возможном взрыве, поэтому следует отойти от него подальше.

Кроме того, подчеркнули в МЧС, сразу после случившегося надо вызвать спасателей, пожарных и полицию.

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