Дизайнер Роберто Кавалли попал в больницу

Культовый итальянский модельер Роберто Кавалли оказался на больничной койке. 78-летний дизайнер находится в больнице Милана в окружении своих близких - возлюбленной Сандры и дочерей Кристианы и Ракеле. Об этом он сообщил сам через соцсеть.

«Я нахожусь в больнице в Милане. Со мною ничего страшного, но я все же немного нервничаю. Мне повезло, что рядом со мною находится моя обожаемая Сандра и мои ангелы - Кристиана и Ракеле. Теперь я жду от вас много теплых слов, от всех людей, которые любят меня по всему миру. И, конечно же, я посылаю миллионы поцелуев моим дорогим друзьям, которые являются для меня самым большим богатством», - написал Кавалли в Facebook.

На фото модельер, которому через месяц исполнится 79 лет, изображен с трубкой в носу рядом со своей любимой женщиной Сандрой Нильссон. Сандра - 33-летняя шведская и американская фотомодель и актриса.