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Вступили в силу новые правила против курения на балконах

Дарья Муромова
05:38 01.10.2019
Курить на балконах будет возможно, если этот процесс не будет угрожать пожарной безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

С первого октября 2019 года в России будет под запретом использование открытого огня на балконах. Нововведения коснутся также кинотеатров и больниц.

Курить на балконах будет возможно, если этот процесс не будет угрожать пожарной безопасности. В случае нарушения правил и начала возгорания, курильщика привлекут к ответственности - ему могут назначить штраф до пяти тысяч рублей.

Если в подобной ситуации кому-либо будет нанесен материальный ущерб, либо пожар повлечет за собой чью-то смерть, курильщику будет грозить уголовная ответственность.

Также с первого октября кинотеатры и больницы будут обязаны информировать о действиях в случае начала возгорания.

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