В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Приморье

Предварительной причиной частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в селе Новонежино в Приморском крае следователи назвали взрыв неисправного водонагревателя.

«В ночь на 15 октября 2019 года в доме на улице Авиаторов в селе Новонежино в результате обрушения стены в квартире погибла 44-летняя женщина», - говорится в сообщении СК РФ по Приморью.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры или иного бытового фактора», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в жилой пятиэтажке в Новонежино в Приморском крае произошло обрушение, в результате чего погиб один человек.

В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей и проводят экспертизы, расследование продолжается.