Трамп призвал Эрдогана прекратить огонь в Сирии

Дональд Трамп сделал телефонный звонок президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить с ним вопрос прекращения огня в Сирии. Как рассказал журналистам вице-президент США Майк Пенс, Трамп «достаточно жестко» потребовал от Эрдогана немедленно остановить военную операцию, которую проводит Анкара в Сирии.

«Президент Трамп напомнил турецкому лидеру, что Соединенные Штаты не давали зеленого света для вторжения в Сирию. Президент достаточно ясно выразился по этому вопросу», - цитирует Пенса издание The Hill.

Ранее Дональд Трамп заявил, что действия Турции в Сирии служат предвестником гуманитарного кризиса и создают условия для возможных военных преступлений. А также угрожают миру, безопасности и стабильности в регионе. Кроме того американский лидер уже подписал указ о наложении санкций на Турцию, которые коснутся лиц в правительстве страны.

Турция 9 октября объявила о начале на севере Сирии новой военной операции под названием «Источник мира».