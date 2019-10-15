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Пьяный полицейский устроил страшное ДТП в Воронеже

Василиса Морозова
03:22 15.10.2019
Нетрезвый полицейский устроил под Воронежем лобовое ДТП с двумя пострадавшими.
© Видео: Настоящий Воронеж, ВКонтакте © Фото: Настоящий Воронеж, ВКонтакте

Воронежский участковый в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и протаранил автомобиль ВАЗ с двумя сестрами. В отношении 34-летнего полицейского следователи завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

Следователи выяснили, что инцидент произошел в Анне 11 октября. Нетрезвый старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Аннинскому району за рулем Chevrolet на улице Красноармейской выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21140, за рулем которого находилась 20-летняя девушка. На пассажирском сидении была ее 13-летняя сестра.

В результате аварии обе девушки попали в больницу, 13-летнего подростка госпитализировали с тяжкими ранениями.

«Пострадали две сестры – 20 и 13 лет. У обоих многочисленные травмы. Младшая, в чью сторону пришелся удар, в тяжелом состоянии, ей предстоит долгое лечение и реабилитация», - говорится в сообщении в городском паблике.

Виновник аварии задержан, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По данным ГУ МВД, ведомство проводит служебную проверку, по результатам которой участкового, по всей видимости, уволят из органов. Кроме того, в полиции пообещали привлечь к ответственности начальство участкового.

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