«Я такую музыку не слушаю»: убийца Круга раскрыл страшные подробности

Бывший член преступной банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказал следователям и журналистам об убийстве известного российского шансонье Михаила Круга.

Как Агеев признался НТВ, плана убить музыканта у преступников не было. Бандиты лишь намеревались ограбить дом Круга, однако артист с женой вернулся домой раньше.

«Я такую музыку не слушаю. Так что мне вообще было без разницы, кто он там и что. Я знал, что есть такой Круг, поет какой-то шансон», - отметил бандит.

Агеев пошел «на дело с Дмитриев Веселовым, они должны были похитить антиквариат и старинные иконы. По его словам, тогда ходили слухи, что накануне Михаил Круг получил большой гонорар. Однако бандиты хотели заставить музыканта платить им регулярно.

Агеев и Веселов спрятались в бильярдной, где были обнаружены тещей Круга. Они хотели ее связать, но она начала кричать и сопротивляться. На шум прибежал певец и хотел дать отпор злоумышленникам. Однако на лестнице Веселов оказался выше Круга и в ходе драки выстрелил в исполнителя два раза.

«Один (выстрел) ему как-то попал сверху, в левую часть туловища, в район ключицы где-то, потому что он был в футболке, в чем-то светлом. Там сразу кровь была видна. А второй - не знаю, просто слышал», - вспомнил Агеев.

Раненного музыканта госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Михаил Круг умер в больнице 30 июня 2002 года.

По словам члены бандитской группировки, ему тяжело вспоминать об этом преступлении, так как с годами случившееся «осознается сильнее».

Ранее cледователи обнаружили пистолет, из которого мог быть убит Михаил Круг. На опубликованных фотоснимках показаны части пистолета ТТ, обнаруженные во время следствия.