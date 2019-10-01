Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия является одним из самых могущественных государств двадцать первого века.

«Россия - одна из великих держав XXI века!», - написал глава Венесуэлы в своем Twitter.

Таким образом Мадуро прокомментировал свой визит в Москву и встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на прошлой неделе. Он подчеркнул, что эти переговоры с президентом РФ стали «самыми насыщенными за все 13 лет общения».

По словам венесуэльского лидера, в ходе встречи стороны укрепили уважение и максимальное сотрудничество.

Напомним, главы России и Венесуэлы встретились в Кремле 25 сентября. На переговорах Путин заявил о поддержке Россией легитимной власти в латиноамериканской стране.

Позже Мадуро опубликовал видео прогулки по Красной площади. В ролике венесуэльский лидер поблагодарил Россию и Владимира Путина.