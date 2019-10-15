Около 160 тысяч сирийцев стали беженцами из-за операции Турции

Число мирных жителей Сирии, которые стали беженцами из-за проведения военной операции Турции, увеличилось до 160 тысяч человек. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

На сайте организации сообщается также о погибших и пострадавших мирных жителях в районах проведения операции «Источник мира».

В документе отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен боевыми действиями на северо-востоке САР, из-за которых погибают мирное население.

«Генеральный секретарь крупно обеспокоен боевыми действиями на северо-востоке Сирии, которые, по разным данным, привели к гибели и ранениям многих мирных жителей, а также к перемещению не менее 160 тысяч гражданских лиц, ставших беженцами»,- сказано в сообщении.

Гутерриш призвал все стороны решить проблемы мирными средствами, отметив, что не участвующие в боевых действиях жители всегда должны быть защищены. Генсек ООН также выразил обеспокоенность из-за того, что действия Турции могут привести к «непреднамеренному освобождению людей», связанных с ИГИЛ*.

Турция 9 октября объявила о начале на севере Сирии новой военной операции «Источник мира».

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.