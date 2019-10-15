Депутат Госдумы отреагировал на ноту Азербайджана после его поездки в Нагорный Карабах

На депутата Госдумы РФ пожаловался на шквал оскорблений и обвинений после выступления на конференции в Нагорном Карабахе, в ходе которого он высказался за мирное урегулирование ситуации. Об этом рассказал «Звезде» зампредседателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Еще раз хочу сказать, что я не знаком с текстом ноты МИД Азербайджана, которая была вручена по поводу моего посещения Нагорного Карабаха. Я, конечно, знаком с тем шквалом оскорблений и обвинений, которые посыпались на меня после того, как я в пятницу побывал на международной конференции. В которой, кстати, принимали участие 150 гостей из 30 стран, в том числе несколько сенаторов Соединенных Штатов, мэры французских городов, люди со всего света», - отметил депутат.

По словам Затулина, на конференции он высказался за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«На этой встрече я выступал, это была поездка по линии моего института стран СНГ. Я сказал о своей позиции, которая вкратце сводится к тому, что вопрос урегулирования должен быть решен исключительно мирным путем, что Россия ни одного дня не поддерживает военного решения проблемы», - добавил он.

Ранее МИД Азербайджана выразил протест Российской Федерации в связи с посещением 11 октября депутатом Госдумы Константином Затулиным Нагорного Карабаха.