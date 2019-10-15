В стиле GTA: видео дерзкого ограбления в центре Москвы

Злоумышленники в столице совершили вооруженное нападение на бизнесмена Алексея Богатырева. Предприниматель двигался на своем автомобиле Mercedes по Ленинскому проспекту, когда путь ему преградила машина грабителей.

На видеозаписи видно, что мужчины в масках, вооруженные травматическими пистолетами, выскочили на дорогу, открыли стрельбу по автомобилю Богатырева и избили его. После этого нападавшие быстро вскрыли багажник и забрали оттуда почти все его содержимое. В одной из сумок находилось шесть миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, нападение было совершено 14 октября около 15.00. Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.