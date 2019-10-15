Азербайджан направил ноту протеста МИД РФ из-за визита депутата в Нагорный Карабах

Азербайджан выразил протест России после посещения заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным Нагорного Карабаха. Об этом «Звезде» сообщили в посольстве республики.

«В Министерство иностранных дел Российской Федерации была направлена официальная нота, отражающая обеспокоенность азербайджанской стороны», - говорится в сообщении.

В документе указывается, что подобные действия могут нанести урон существующему сотрудничеству высокого уровня между Азербайджаном и Россией.

В ноте азербайджанское посольство просит российскую сторону выразить отношение по поводу принявшего 11 октября участие в мероприятиях в Нагорном Карабахе Константина Затулина.

Также в документе «выражается просьба уточнить в качестве кого российский депутат совершил визит» в Нагорный Карабах.