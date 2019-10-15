Путин и Эрдоган отметили необходимость предотвратить конфликт между армиями Турции и Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецком коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся во вторник вечером по инициативе Анкары.

Переговоры прошли на фоне операции турецких войск на севере Сирии к востоку от Евфрата, которая получила название «Родник мира». По словам самого Эрдогана, целью военных является борьба против террористов.

Российский лидер подчеркнул в ходе телефонного разговора, что считает недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались боевики, содержащиеся в тюрьмах, которые охраняются курдами.

Также была отмечена необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и правительственными войсками Сирии.

«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Путин пригласил Эрдогана в Россию в ближайшие дни с рабочим визитом. Президент Турции приглашение принял, отметили в Кремле.

Ранее сегодня ситуацию в Сирии обсудили глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу и министр обороны США. В частности, стороны подняли вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте происходящего в САР.