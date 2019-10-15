СК показал фото подозреваемых в убийстве девушки в Екатеринбурге
Тело пропавшей в Екатеринбурге девушки обнаружили в канализационном коллекторе спустя пять дней поисков.
© Видео: СК РФ © Фото: Ксения Каторгина, Вконтакте
Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии трех подозреваемых по делу об убийстве Ксении Каторгиной.
По версии следствия, они убили девушку из корыстных побуждений с целью хищения автомобиля.
Задержанным планируется предъявить обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса - убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем, и разбой. Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусматривает лишение свободы пожизненно.
Следственный комитет по Свердловской области выражает огромную благодарность всем, кто показал свое неравнодушие и вложил огромные усилия по поиску потерпевшей.