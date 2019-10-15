Сирия и РФ принимают все меры для безопасного вывода иностранных военных из САР

Власти Сирийской Арабской Республики и российское командование предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Также Дамаск с помощью российской стороны старается предотвратить межэтнические столкновения и иные вооруженные конфликты в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства.

В том числе будут приложены все усилия для ликвидации террористической угрозы и полномасштабного восстановления мирной жизни.

В настоящее время подразделения вооруженных сил США продолжают эвакуацию из северо-восточных районов Сирийской Арабской Республики. Американские военнослужащие оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо и убыли в направлении сирийско-иракской границы.

В ЦПВС призвали население районов, ранее подконтрольных ВС США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований.