СК проведет новую экспертизу по делу о сбитом полицейским «пьяном» ребенке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы по делу шестилетнего мальчика из Кировской области, которого насмерть сбил полицейский.

Ранее в СМИ появлялась информация, о том, что в его крови было обнаружено 0,51 промилле алкоголя.

«Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

© Кира Смирнова, overhear_yrchym Вконтакте

Новая судебно-медицинская экспертиза позволит «дать исчерпывающую оценку поступившей информации», сообщается на сайте СК.

ДТП, унесшее жизнь ребенка, произошло в июле в Кировской области. Мальчик ехал по проселочной дороге на велосипеде, когда его сбила машина. За рулем автомобиля находился сотрудник полиции. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения».

Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела.