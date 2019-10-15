Дерево упало на провода и начало метать молнии под Новосибирском: видео

Во вторник, 15 октября, в Новосибирской области в Тогучинском районе дерево упало на электропровода и вспыхнуло из-за высокого напряжения. Ролик с места происшествия опубликовал один из очевидцев в сообществе «Типичный Тогучин» социальной сети «ВКонтакте».

«Тогучин сегодня. Высоковольтная линия и дерево в районе улицы Вокзальная», - подписал видео автор, имя которого неизвестно.

На кадрах отчетливо видно, как горящее дерево начинает взрываться и метать молнии.