Египтолог назвала примерный возраст саркофагов, найденных в Луксоре
Специалист по египтологии считает, что данное захоронение похоже на жреческое погребение времен Нового царства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: antiquities.gov.eg
Специалист по истории египтологии Ольга Томашевич в комментарии «Звезде» объяснила, что найденные в Луксоре захоронение с 20 саркофагами могут иметь характер жреческого погребения. Характерными чертами такого погребения является массовое захоронение и богатство саркофагов. Они выполнены из дерева и расписаны.
«Это очень похоже на жреческое погребение, примерно XII век, может быть, чуть позже, до нашей эры», - сказала египтолог «Звезде».
Уникальную находку обнаружили египетские археологи в городе Лускор на западном берегу реки Нил.