Египтолог назвала примерный возраст саркофагов, найденных в Луксоре

«Это очень похоже на жреческое погребение, примерно XII век, может быть, чуть позже, до нашей эры», - сказала египтолог «Звезде».

Специалист по истории египтологии Ольга Томашевич в комментарии «Звезде» объяснила, что найденные в Луксоре захоронение с 20 саркофагами могут иметь характер жреческого погребения. Характерными чертами такого погребения является массовое захоронение и богатство саркофагов. Они выполнены из дерева и расписаны.

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