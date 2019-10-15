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Войска США продолжают выход из северо-восточных районов Сирии

Наталья Вальханская
22:01 15.10.2019
Власти Сирии и российское командование предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств.
Войска США продолжают выход из северо-восточных районов Сирии
© Фото: defense.gov

Продолжается эвакуация подразделений вооруженных сил Соединенных Штатов Америки из северо-восточных районов Сирийской Арабской Республики. Американские военнослужащие оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо и убыли в направлении сирийско-иракской границы. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Призываем население районов, ранее подконтрольных ВС США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований», - подчеркнули в ЦПВС.

Власти Сирийской Арабской Республики и российское командование предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств, предотвращения межэтнических столкновений и иных вооруженных конфликтов в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства, ликвидации террористической угрозы и полномасштабного восстановления мирной жизни.

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