Войска США продолжают выход из северо-восточных районов Сирии

Продолжается эвакуация подразделений вооруженных сил Соединенных Штатов Америки из северо-восточных районов Сирийской Арабской Республики. Американские военнослужащие оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо и убыли в направлении сирийско-иракской границы. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Призываем население районов, ранее подконтрольных ВС США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований», - подчеркнули в ЦПВС.

Власти Сирийской Арабской Республики и российское командование предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств, предотвращения межэтнических столкновений и иных вооруженных конфликтов в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства, ликвидации террористической угрозы и полномасштабного восстановления мирной жизни.