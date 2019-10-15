Войска Сирии установили контроль в Мембидже, Эт-Табке, Айн-Исе и Камышлии
Теперь сирийцы, живущие в оккупированных населенных пунктах, митингуют за воссоединение с Дамаском.
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Продолжается процесс восстановления суверенитета Сирийской Арабской Республики на северо-востоке страны, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
«Правительственные силы установили контроль над округами Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака», - отметили в
На восточном берегу реки Евфрат в городе Ракка и ряде населенных пунктов провинции Дейр-Эз-Зор прошли митинги местного населения против иностранной оккупации и в поддержку воссоединения с официальным Дамаском.