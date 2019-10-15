В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе

Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.

«График был согласован и утвержден на прошлой встрече контактной группы. Киев не стал ему следовать, а новый согласовать сегодня не удалось», - передает агентство.

Из-за отказа Киева развести вооружение на пилотных участках в Донбассе под угрозой срыва может оказаться саммит «нормандской четверки», так как отвод войск является одним из условий для его проведения.