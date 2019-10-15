Подозреваемым в убийстве молодой матери на Урале грозит пожизненное заключение

По подозрению в убийстве жительницы Екатеринбурга, которая пропала после того, как поехала продавать автомобиль, были задержаны три жителя города Челябинска.

«В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе, по статьям уголовного кодекса - убийство совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем, а также по статье разбой», - сообщили в следственном комитете Свердловской области.

Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений - вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в СК.

Дальнейшее расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел Свердловской области.