Роман «Сто один» о подвиге советских воинов в Нидерландах презентовали в Гааге

В посольстве Российской Федерации в Нидерландах состоялась презентация романа «Сто один», написанного узбекским писателем Анваром Иргашевым и и его коллегой из России Юлией Медведовской. В мероприятии приняло участие посольство Узбекистана в Бельгии, а также Союз молодежи Республики Узбекистан, компания Uzbekistan Film Holding.

Произведение «Сто один» основано на ставших недавно доступными документальных данных о героической и трагической судьбе ста одного воина из Узбекистана в годы Великой Отечественной войны. Мужественно и достойно пройдя через все круги ада в концлагере «Амерсфорт», они погибли, так и не узнав, что своим подвигом внесли вклад в срыв коварного плана Гитлера и попыток фашистов изменить ход мировой истории.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить историческую память о трагических событиях той поры. Это тем более необходимо, потому что сейчас сплошь и рядом предпринимаются попытки принизить роль Советского Союза, роль наших стран в достижении общей Победы», - подчеркнул посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

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Благодаря уникальным исследованиям, проведенным авторами романа «Сто один» при поддержке голландского журналиста Ремко Рейдинга в 2017-2018 годах удалось установить новые данные об узбекских воинах. Роман «Сто один» основан на документальных фактах с использованием элементов художественного вымысла.

«Очень символично, что книга написана узбекским и российским авторами на основе голландских исследований», - отметил внимание посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов.

Как выяснилось, узбекские солдаты стали жертвами колоссальной «пропагандистской машины» фашистской Германии и были специально отобраны для особо важной и секретной акции. Гитлер поручил создать пропагандистский фильм о солдатах Красной Армии, где те должны были выглядеть лишенными человеческого достоинства, слабыми и примитивными существами. И все для того, чтобы поднять пошатнувшийся дух немецких солдат перед одним из самых главных сражений Великой Отечественной войны - битвой за Москву.

Создание этого идеологического фильма было объявлено фюрером приоритетной задачей. Его выход на экраны ожидали к началу ноября 1941 года. К съемкам были привлечены лучшие кинематографисты рейха. А в концлагере «Амерсфорт», узниками которого стали сто один узбекский боец, как раз и должны были «подготовить материал» для фильма.

К привезенных в лагерь узникам из Узбекистана относились «особенно»: их почти не кормили, отправляли на самую тяжелую работу, а после избивали дубинками и прикладами.

Все, казалось, шло как надо, и Геббельс с Гиммлером уже были готовы доложить фюреру об успешно проведенной операции. Однако героизм, стойкость и национальная культура, проявленные узниками-узбеками в концлагере «Амерсфорт», не дали этим планам осуществиться.

В момент начала съемок по периметру «загона» с узбекскими солдатами выстроились холеные немцы, которые идеально контрастировали с измученными пленниками. Тут же подъехала машина со свежеиспеченным хлебом. Офицер «на камеру» бросил ее в самый центр загона, рассчитывая на то, что оголодавшие пленники начнут драться за еду.

Один из узников поднял хлеб с земли и трижды поцеловал его, поднося поочередно ко лбу. Потом узбеки сели в кружок, сложили ноги по-восточному и передали булку самому старшему. Старший отломил кусочек и передал по кругу самому младшему и так далее. Самый последний кусочек он оставил себе. Ели они не спеша. Потом, прочитав молитву, поднялись с земли.

Солдаты Вермахта не получили идеологической подпитки, их воинский дух не удалось поднять перед битвой за Москву. Они не только проиграли сражение, но и потеряли здесь более полумиллиона убитых и раненых.

Что касается узбекских воинов, то 24 из них погибли от голода, болезней и избиений. А 9 апреля 1942 года оставшиеся в живых герои-узбекистанцы были расстреляны в лесу неподалеку от концлагеря. Расстрел проводился в строжайшей тайне, в нем участвовали только офицеры концлагеря. На казнь герои-узбеки шли с высоко поднятыми головами, с несломленным духом, напевая песню о Родине.