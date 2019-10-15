Семиэтажный жилой дом рухнул в Бразилии: видео
По предварительной информации, два человека погибло.
© Видео: BreakingLV, Twitter © Фото: BreakingLV, Twitter
Жилое семиэтажное здание обрушилось в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии, сообщает местный телеканал Globo.
Дом находился в элитном городском районе - квартале Дионисиу-Торреш.
На данный момент известно о двух погибших, восемь человек удалось спасти из-под завалов. Под обломками рухнувшего здания могут находиться еще около 15 человек.
На месте инцидента развернута поисково-спасательная операция, эвакуируют людей из соседних домов.