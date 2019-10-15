Во Франции по просьбе России задержали экс-замглаву ФСИН

Во Франции по запросу России задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН Павла Щетинина, который находился в международном розыске.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», - сообщает ТАСС.

Генеральная прокуратура в скором времени направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина.

Ранее он уже был задержан в Ставрополе, но на допрос по уголовному делу Щетинин в Москву не приехал. Позднее стало известно, что он живет во Франции по другим документам, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий ФСИН.

По версии СК, Павел Щетинин, Игорь Шайков, бывший начальник главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН и его заместитель Андрей Краснюков были в сговоре и дали выиграть на аукционе ФГУП «ТЦ "Атлас"». В результате с предприятием был заключен договор на поставку 1,5 тыс. комплексов «персональных электронно-вычислительных машин» на сумму 160 млн руб.