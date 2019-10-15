Уникальный архангел найден в петербургской церкви Благовещения
Во время реставрационных работ интерьера нижнего храма церкви была обнаружена единственная в своем роде фреска.
© Фото: kgiop.gov.spb.ru
Редкая находка - изображение архангела и Новозаветной Троицы - была обнаружена специалистами во время реставрационных работ в нижнем храме церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове Санкт-Петербурге.
В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщили, что изображение архангела уникально тем, что выполнено масляной краской в традициях «гризайль», то есть тоновыми градациями одного цвета.
По данным специалистов, ни в одном из храмов Петербурга аналогов ему нет.