Уникальный архангел найден в петербургской церкви Благовещения

Редкая находка - изображение архангела и Новозаветной Троицы - была обнаружена специалистами во время реставрационных работ в нижнем храме церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове Санкт-Петербурге.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщили, что изображение архангела уникально тем, что выполнено масляной краской в традициях «гризайль», то есть тоновыми градациями одного цвета.

По данным специалистов, ни в одном из храмов Петербурга аналогов ему нет.