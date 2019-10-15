В Киеве заявили, что не планируют прекращать ж/д сообщение с Россией
По словам министра инфраструктуры Украины, железнодорожное сообщение между странами в 2018 году пополнило бюджет страны на $120 млн налоговых поступлений.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что украинские власти пока не намерены прекращать железнодорожное сообщение с Россией.
«Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают», - передает слова Криклия агентство УНИАН.
Также он отметил, что не стоит забывать про обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), где предусмотрен этот транзит.
По словам министра, в 2018 году железнодорожное сообщение между странами принесло в украинский бюджет 3 млрд гривен ($120 млн) налоговых поступлений.