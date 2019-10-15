В Киеве заявили, что не планируют прекращать ж/д сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что украинские власти пока не намерены прекращать железнодорожное сообщение с Россией.

«Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают», - передает слова Криклия агентство УНИАН.

Также он отметил, что не стоит забывать про обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), где предусмотрен этот транзит.

По словам министра, в 2018 году железнодорожное сообщение между странами принесло в украинский бюджет 3 млрд гривен ($120 млн) налоговых поступлений.