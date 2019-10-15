Водителей новых автомобилей обяжут устанавливать госномера в день покупки

При покупке новых автомобилей с 1 января 2020 года владельцы будут обязаны регистрировать машины и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки.

«С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств". В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», - цитирует ТАСС начальника управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Романа Мишурова.

Сейчас у автовладельцев есть возможность поставить машину на учет в течение 10 дней с момента покупки.

На автомобили, приобретенные на вторичном рынке, нововведение распространяться не будет, пояснил Мишуров.