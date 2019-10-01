Россиян предупредили о новом виде налогового мошенничества
В последнее время гражданам РФ начали поступать фальшивые уведомления якобы от ФНС с требованием погасить некую задолженность.
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Федеральная налоговая служба рассказала о новом виде мошенничества.
Россияне начали получать по почте уведомления с требованием оплатить несуществующую задолженность. В платежках указаны реквизиты, принадлежащие самим мошенникам, пояснили схему злоумышленников в ведомстве.
В ФНС призвали внимательно читать текст поступивших уведомлений и сверять информацию с данными, опубликованными в личном кабинете на сайте госоргана.
Также в налоговой службе добавили, что они не отправляют требования об уплате налогов по SMS и электронной почте.