Задержанная в Минске россиянка заявила, что она на свободе

На официальной странице посольства России в Белоруссии в Twitter сообщили, что задержанная в Минске российская гражданка Анна Богачева находится на свободе.

«Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», - сообщает российская дипмиссия в Twitter.

Богачеву задержали поздно вечером 13 октября в одном из отелей Минска, в котором проживала девушка с супругом и ребенком.

В МИД России заверили, что ей оказывается необходимая консульская поддержка, предусмотренная в таких случаях.

Также инцидент прокомментировал и глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.