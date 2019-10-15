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Последний путь к звездам: в Подмосковье простились с Алексеем Леоновым

Игорь Балдин
18:10 15.10.2019
У Алексея Леонова было много друзей, среди них - художники, политики и ученые. Они вспоминают, что космонавт был удивительно скромным человеком, запредельно требовательным к себе, но мягким к другим.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Сегодня, 15 октября, в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым. Рядом с мемориальным залом выстроилась огромная очередь - будто вся страна пришла поклониться человеку, кто первым в истории встретился один на один с бездной, вышел в открытый космос. Проститься с ним также приехал министр обороны России Сергей Шойгу.

Прощаясь с другом, еле сдержала слезы легендарная Валентина Терешкова.

«Он был по-настоящему добрым, отзывчивым человеком. Другом, товарищем. И сегодня трудно согласиться с тем, что он уходит от нас», - рассказала она.

«Космонавты молодые всегда вдохновлялись такими встречами с ним. Он был для нас, конечно, человек-пример», - вспомнил космонавт-испытатель Сергей Прокопьев.

Проститься со своим коллегой прилетел американский астронавт Томас Стаффорд. Вместе с Леоновым он участвовал в первой в истории человечества совместной миссии США и Страны Советов - «Союз Аполлон», а после они стали настоящими друзьями. Леонов даже помог ему усыновить детей из России.

«У меня два русских сына. Алексей, мы тебя никогда не забудем!» - сказал Стаффорд.

«Он часто не говорил то, что нужно делать, а делал то, что нужно делать. Возьмите дружбу со Стаффордом. То, что начиналось тогда, это был 75-й год, когда космонавты пожали друг другу руки, потом был длинный перерыв. То, что пронесли через многие годы Леонов и Стаффорд, для нас является примером», - заявил Герой РФ, Герой Советского Союза, первый замдиректора ЦНИИ машиностроения по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

У Алексея Леонова было много друзей, среди них - художники, политики и ученые. Они вспоминают, что Леонов был удивительно скромным человеком, запредельно требовательным к себе, но мягким к другим.

«Мы дружили! Это он говорил, обращаясь ко мне, глубокоуважаемый, а мы к нему - высокоуважаемый. Замечательный человек. Всегда вызывал любовь и уважение всех, кто его знал», - рассказал ученый-океанолог, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров.

Последний раз Леонов выходил в открытый космос в свой 85-летний юбилей. Портрет на МКС взял с собой его ученик Олег Кононенко.

«Леонов был с нами. Мы в день его рождения, в день 85-летия, вынесли его портрет в открытый космос. На ранцах наших скафандров мы поместили надписи "Алексей Леонов номер 1. С днем рождения, Алексей Архипович!"» - вспомнил он.

Незадолго до смерти он передал Третьяковке свои картины об историях первопроходцев, покорителей космоса. Он и сам один из этих героев - Артур Кларк в своей книге «Космическая одиссея» дал кораблю имя Алексея Леонова, теперь этот корабль оторвался от земли и летит над нами, где-то среди звезд.

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