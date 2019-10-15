МВД раскрыло личности подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из Екатеринбурга

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД задержали троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Ими оказались 29-летний и 42-летний мужчины и женщина 1988 года рождения. Все они являются жителями Челябинской области. Один из подозреваемых был задержан 14 октября, когда передвигался в такси. Остальные двое находились на съемной квартире в Челябинске.

Основной мотив убийства, по мнению Следственного комитета, - корысть с целью завладения транспортным средством.

В пресс-службе регионального УМВД «Звезде» сообщили, что один из подозреваемых ранее был судим за причастность к разбойному нападению (ст.162 УК РФ) и 7 лет находился в исправительной колонии.

«Все фигуранты громкого дела содержатся под стражей и проверяются на причастность к иным ранее совершенным преступлениям. Audi Q5 и ее молодая и красивая хозяйка отныне им будут приходить в кошмарных снах. Неотвратимости наказания им не избежать», - отметил представитель ведомства Валерий Горелых.

«Звезда» публикует видео с места происшествия, где сегодня проходил следственный эксперимент.