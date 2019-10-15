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Источник жизни в Донбассе: как собаки и кошки спасают работников станции в серой зоне

Екатерина Габель
18:15 15.10.2019
Васильевская насосная станция находится на территории, которую не контролирует ни одна из конфликтующих сторон. Автобусы с рабочими ВСУ обстреливают регулярно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Васильевская насосная станция расположена в серой зоне - на территории, которую не контролирует ни одна из конфликтующих сторон. Фактически это предприятие, которое дает воду на обе стороны. Дорога, которая ведет на станцию, регулярно обстреливается.

Съемочная группа «Звезды» побывала на объекте и лично посмотрела на последствия «прилетов» мин и работы крупнокалиберных пулеметов.

Дежурная смена станции следует вдоль украинских позиций, с которых автобусы с рабочими обстреливают регулярно, поэтому вначале их сопровождали представители ОБСЕ. После того, как миссия отказалась из-за опасности попасть под обстрел, это делают сотрудники Центра по контролю по прекращению огня.

«Мы сопровождаем сотрудников ДФС уже на протяжении 16 месяцев. А происходит это потому, что люди боятся. Раньше они ездили сами до 2018 года, пока в автобус не попала украинская пуля, прилетела она в поручень. Пострадали пять человек», - рассказал официальный представитель ДНР в СЦКК Андрей Петенко.

Даже чтобы провести ремонтные работы на станции, приходится договариваться с украинской стороной. И рабочие вынуждены чинить трубопровод фактически под прицелом украинских военных.

Прямая дорога до насосной станции - всего два километра, но приходится ехать в объезд - через карьер, потому что этот путь наиболее безопасный. Работники ежедневно передвигаются по короткой дороге. С риском для жизни.

Бывали случаи, когда работникам приходилось прятаться в бомбоубежище. Туда даже перенесли органы управления, чтобы не останавливать процесс перекачки воды. А узнать, когда начнется обстрел, сотрудникам предприятия помогают домашние животные. Собаки и кошки за несколько минут ощущают, когда начнется стрельба, и прячутся, тем самым предупреждая людей об опасности.

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