Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
Иск с требованием о ликвидации движения Льва Понамарева был подан в Верховный суд.
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В Верховный суд был подан иск Министерства юстиции с требованием ликвидировать движение Льва Пономарева «За права человека».
На сайте ведомства опубликована копия документа, из которого следует, что также Минюст требует ликвидировать структурные подразделения движения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц.