Минобороны РФ опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало карту, на которой указаны районы, перешедшие под контроль Сирийских правительственных войск на 15 октября 2019 года.
Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию в САР для создания безопасной зоны к востоку от реки Евфрат.
14 октября государственное сирийское новостное агентство SANA объявило, что правительственная армия Сирии (САА) вошла в расположенный на севере провинции Алеппо город Манбидж. Ранее армия САР заняла город Табка, который раньше контролировался курдами.
Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком.
Манбидж - один из ключевых пунктов, который был подконтрольным курдскому ополчению.