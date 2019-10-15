Мэр Саратова пообещал снести гаражи, где была убита 9-летняя Лиза

В Саратове снесут гаражи, где была убита девятилетняя Лиза Киселева, а также другие неблагоустроенные постройки. Об этом рассказал журналистам мэр Саратова Михаил Исаев.

«Надо понимать, что находится в собственности, какие права на земельные участки. Все, что не благоустроено, в полуразваленном состоянии, - мы будем инициировать снос», - сказал он.

По словам мэра города, сегодня гаражами практически не пользуются. Однако в Саратове десятки тысяч гаражей и построек.

Тело девятилетней школьницы Лизы Киселевой нашли 11 октября в гаражном кооперативе, через который пролегал путь ребенка в школу. Пропала девочка 9 октября, так и не дойдя до учебного заведения. Ее мама сразу обратилась в полицию, после чего Лизу стали искать правоохранители и волонтеры.

По подозрению в убийстве Лизы полиция задержала местного жителя 1984 г.р., который ранее был судим за изнасилование и разбой. Подозреваемый на допросе признался в убийстве. По его словам, школьница нагрубила ему, поэтому он «не сдержался». В настоящее время мужчина содержится под стражей. Лиза Киселева была похоронена на Сторожевском кладбище 13 октября.