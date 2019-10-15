Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани

Суд признал виновными в изнасиловании и убийстве многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Один из осужденных - 18-летний Б. - его приговорили к 9 годам 11 месяцам лишения свободы. Второй - 21-летний Сергей Никифоров - к 19 годам тюрьмы.

Еще два фигуранта, К. (на момент преступления несовершеннолетний) и 21-летний Роман Красов, признаны виновными в краже и грабеже, которые были совершены вместе с Б. и Никифоровым, и получили 1 год условно и полтора года колонии соответственно.

Преступление было совершено 14 мая прошлого года. Подростки изнасиловали и убили 40-летнюю Наталью Дмитриеву.

Как рассказал адвокат Валерий Зубенко, Б. был одноклассником старшего сына убитой. Юрист отметил, что оба фигуранта сначала признались в совершении преступления, но потом от своих слов отказались и заявили, что присутствовали на месте преступления, но не участвовали в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».