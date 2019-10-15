Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с главкомом ВС РФ Мьянмы
Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран.
© Фото: Минобороны России
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин встретился с главкомом Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Об этом сообщает российское военное ведомство 15 октября.
Встреча состоялась в столице страны Нейпьидо. В пресс-службе Минобороны России отметили, что беседа прошла в дружественной атмосфере.
Стороны обсудили сотрудничество военных ведомств России и Мьянмы.