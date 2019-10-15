Кадры следственного эксперимента по делу об убийстве молодой матери в Екатеринбурге: видео

В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую 10 октября Ксению Каторгину. Труп девушки был обнаружен в Орджоникидзевском районе.

Сегодня на месте происшествия, в частном секторе Уралмаша, был проведен следственный эксперимент. Для этого правоохранители перекрыли часть улицы Ташкентская. Огороженную улицу охраняли сотрудники патрульно-постовой службы.

27-летняя Ксения Каторгина из Екатеринбурга пропала 10 октября. Она отправилась к ТЦ «Белая башня». Ксения хотела продать свой автомобиль Audi Q5 и там она должна была встретиться с потенциальным покупателем. После чего она перестала выходить на связь.

Через два дня автомобиль Ксении нашли в Челябинске. Сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные жители Екатеринбурга все это время искали девушку. Ее нашли мертвой в частном секторе Уралмаша спустя пять дней после исчезновения.

Подозреваемые в убийстве Ксении уже задержаны в Челябинске. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).