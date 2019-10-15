В Общественной палате РФ отреагировали на задержание россиянки в Минске

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич прокомментировал ситуацию с задержанием Анны Богачевой в Минске.

«Она была задержана по требованию Интерпола, куда обратились американские власти, то есть сразу возникает нестыковка, потому что Интерпол занимается уголовными преступлениями, а речь идет о политическом - вмешательство в президентские выборы 2016 года», - сообщил Малькевич «Звезде».

Из судебного решения округа Колумбия следует, что девушка работала в 2014 году переводчиком в США и занималась сбором разведданных. Через 2 года эти данные превратились во «вмешательство» в выборы, объясняет глава комиссии.

«Вмешивалась она тем, что покупала сим-карты, телефоны, видеокамеры и готовила эвакуацию каких-то сотрудников. Как в плохом детективе все свалили в кучу», - отмечает Малькевич.

В Общественной палате уже связались с родственниками задержанной. МИД РФ также взял ситуацию под свой контроль.