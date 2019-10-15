Эверест мог стать ниже: вершину измерят заново

Китай и Непал договорились заново измерить высоту Эвереста. Возможно, высота Эвереста теперь не 8 848 метров, а меньше. К такому решению власти пришли во время визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина. Он посетил Непал 12-13 октября.

Причиной, по которой высочайшая вершина Земли могла стать ниже, является серия землетрясений 2015 года.

«Обе стороны будут содействовать сотрудничеству в различных областях, включая решение проблем изменения климата и защиты окружающей среды. Мы совместно измерим высоту Сагарматхи/Джомолунгмы и проведем научные исследования», - сообщает агентство ANI.

Мощное землетрясение в Непале произошло 25-26 апреля 2015 года. Оно произошло в разгар весеннего восхождения на высочайшую вершину мира, спровоцировало сход лавин, из-за чего пострадало около 14 тысяч человек. Ранее ученые уже предполагали, что высота Эвереста сократилась на 1-2 миллиметра. Другие специалисты называют иную цифру - 2,4 сантиметра.