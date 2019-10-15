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В центральной части России ожидается резкий скачок атмосферного давления

Александра Арсентьева
16:08 15.10.2019
Колебания давления могут сказаться на самочувствии людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В центральной части России 15 октября ожидается резкое повышение атмосферного давления. Об этом рассказала «Звезде» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Погода изменчивая. Будет меняться и атмосферное давление. Когда приходит циклон, то давление резко падает, а когда возвращается антициклон, то давление резко повышается. Сегодня к вечеру с распространением антициклона и понижением температуры мы ожидаем повышение атмосферного давления, оно будет примерно на 10 единиц выше нормального, но экстремальных значений не достигнет», - рассказала синоптик.

Некоторые медики считают, что резкие колебания могут отражаться на самочувствии людей, особенно тех, у кого артериальное давление является нестабильным, отметила Паршина.

«Также такая ситуация не очень благоприятна для пожилых людей, которые страдают от заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой», - добавила она.

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