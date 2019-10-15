Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»

NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которую удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.

Как говорится на сайте агентства, очень редко такой объект удается снять сбоку. На снимке запечатлена спиральная галактика под названием NGC 3717, которая расположена на расстоянии почти 60 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Гидры.

«Наблюдая "спираль" почти в профиль, можно получить ощущение ее трехмерной формы. На большей части своего пространства спиральные галактики имеют форму тонкого блина. Но в их ядрах находятся яркие, сферические и заполненные звездами выпуклости», - заявили исследователи.

Выпуклости можно разглядеть выше и ниже диска, что и придает галактикам форму, похожую на «летающую тарелку».