Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»

Александра Арсентьева
15:13 15.10.2019
На фото запечатлена галактика под названием NGC 3717, которая расположена на расстоянии почти 60 миллионов световых лет от Земли.
Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»
© Фото: NASA

NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которую удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.

Как говорится на сайте агентства, очень редко такой объект удается снять сбоку. На снимке запечатлена спиральная галактика под названием NGC 3717, которая расположена на расстоянии почти 60 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Гидры.

«Наблюдая "спираль" почти в профиль, можно получить ощущение ее трехмерной формы. На большей части своего пространства спиральные галактики имеют форму тонкого блина. Но в их ядрах находятся яркие, сферические и заполненные звездами выпуклости», - заявили исследователи.

Выпуклости можно разглядеть выше и ниже диска, что и придает галактикам форму, похожую на «летающую тарелку».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2019, 13:24
«Он оставил на земле добрый след»: Терешкова о Леонове
Дата15.10.2019, 06:00
Проверка ВДВ: российские десантники сдают годовые экзамены
Дата15.10.2019, 02:51
«Доказать стране и всему миру»: российские гимнасты с триумфом вернулись с ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата14.10.2019, 21:40
Военная сфера, нефть и культура: что обсудили Путин и король Саудовской Аравии
Дата15.10.2019, 10:52
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:37 В стране и мире
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:20 В стране и мире
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
15:13 В стране и мире
Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»
14:55 В стране и мире
Россиянку, попавшую под санкции США, задержали в Минске
14:51 В стране и мире
Видео
Кортеж Путина в Абу-Даби сопровождали автомобили с надписью «ДПС»
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
На месте «землетрясения века» на Урале найдены необычные аномалии
Видео
Курдская карта разыграна: что ждет Сирию после военной операции Анкары
Видео
Таксист в Новосибирске выкинул из машины мать с двухлетним ребенком: видео
Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.