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Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков

Александра Арсентьева
15:37 15.10.2019
На заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с выплатами пострадавшим, строительством и капитальным ремонтом жилья, состоянием социальных объектов.
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
© Фото: ТРК "Звезда"

Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнений в Приангарье и на Дальнем Востоке.

«По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдет речь в среду в Кремле», - сказано в сообщении пресс-службы президента.

На заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с выплатами пострадавшим от ЧС, строительством и капитальным ремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к осенне-зимнему сезону и прочие актуальные вопросы.

С докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, в режиме видеоконференции - глава Иркутской области Сергей Левченко.

Путин держит под контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихии регионах Иркутской области и Дальнего Востока.

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