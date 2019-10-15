Наталья Бочкарева не явилась в суд на заседание по делу о наркотиках

Сегодня суд должен был рассмотреть дело по факту задержания актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, у которой сотрудники ДПС якобы нашли наркотические вещества. В суд актриса так и не явилась. Заседание перенесено на другой день. Бывший муж актрисы, Николай Борисов сказал, что причиной отсутствия стали проблемы со здоровьем Бочкаревой.

«Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», - сказал он StarHit.

У актрисы действительно могут быть проблемы со здоровьем, так как ранее в СМИ появлялась информация о ее плохом самочувствии, из-за которого она пропустила съемки нового проекта.

Также причиной ее отсутствия в суде могли стать гастроли.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу», - делилась звезда.

Напомним, что скандал с актрисой начался, когда в Сети появилось видео задержания сотрудниками ДПС женщины, которая внешне похожа на Бочкареву. Сотрудники ДПС заподозрили ее в нетрезвом виде, но на предложение пройти медицинское освидетельствование они получили отказ. При ней также, по предварительной информации, нашли пакет с наркотическим средством.

Сама Бочкарева отрицает все обвинения, опровергла информацию и не верит в подлинность видеоролика. Актриса намерена найти злоумышленников и привлечь их к ответственности. Она связывает данную провокацию со своей деятельностью.