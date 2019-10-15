МИД подтвердил задержание россиянки в Минске

Министерство иностранных дел на странице в Facebook подтвердило задержание российской девушки Анны Богачевой в Республике Беларусь, которая попала под санкции США в 2018 году.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее появилась информация, что задержание гражданки Богачевой произошло 13 октября в одной из гостиниц в Минске по запросу США.